В Шушарах выставили на торги землю под застройку за 90 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) выставил на аукцион земельный участок 3,6 тыс. кв. м под строительство жилого дома на юге Санкт-Петербурга. Землю по поручению частного собственника продают за 90 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба РАД, участок на улице Вишерская находится в активно развивающейся части Пушкинского района, рядом с крупными транспортными магистралями и по соседству с новой высотной жилой застройкой. По документам участок относится к зоне Т3Ж2, на нем разрешено строительство жилого комплекса площадью около 7,5 тыс. кв. м с высотным ограничением до 43 м.

«Стоимость недвижимости в данной локации прогнозируемо увеличится после ввода в эксплуатацию скоростной трамвайной линии «Купчино—Шушары», запуск которой запланирован до конца 2023 года»,— говорит заместитель руководителя Департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Российский аукционный дом (РАД) продал на аукционе исторический дома Чанжина на углу набережной реки Фонтанки и Прядильного переулка.

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