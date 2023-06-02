Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма стал Сергей Двуреченский

Первый замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Двуреченский назначен временно исполняющим обязанности министра ведомства. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минсвязи Крыма Фото: пресс-служба минсвязи Крыма

Сергей Двуреченский родился в 1976 году в городе Грязи Липецкой области. В 1997 году он окончил филиал Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища, в 2020 — Крымский филиал Российского госуниверситета правосудия по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2021 году он также получил диплом филиала Финансового университета при правительстве РФ по программе «Подготовка управленческих команд Республики Крым».

С октября 2014 года по январь 2016 года Сергей Двуреченский был заведующим отделом по организации деятельности Совета по противодействию коррупции Комитета по противодействию коррупции Крыма. До апреля 2017 года он занимал в комитете должность консультанта отдела правовой и организационной работы комитета, а до января 2020 года — консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В апреле 2021 года его назначили первым замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма.

29 мая стало известно, что глава министерства Владимир Трегуб подал в отставку. Чиновник решил покинуть пост по собственному желанию.

Татьяна Ручкина

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