Министр внутренней политики, информации и связи Крыма подал в отставку

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Владимир Трегуб подал в отставку. Указ об освобождении его от госдолжности подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Крыма Фото: пресс-служба правительства Крыма

Чиновник решил покинуть пост по собственному желанию. Его последний день работы в качестве министра пройдет 31 мая.

Владимир Трегуб родился в 1981 году в Советском районе Крыма. В 2003 году он окончил Таврический национальной университет Вернадского по специальности «правоведение», а в 2013 году — Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии госуправления при президенте Украины. В 2004–2006 годах служил в налоговой милиции Крыма. С 2014 года он был исполняющим обязанности, а с 2019-го — главой Советского района Крыма. Пост министра Владимир Трегуб занял в апреле 2022 года.

Татьяна Ручкина

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