В Тольятти обсудят концепцию природного парка «Мастрюки»

Обсуждение концепции природного парка «Мастрюки» состоится в Тольятти в среду, 7 июня. Оно пройдет в Краеведческом музее на бульваре Ленина, 22, в 18:30 (MSK+1). Об этом сообщают кураторы проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«На встрече мы презентуем концепцию природного парка, покажем наработки и, конечно же, будем обсуждать направления работы и планируемые результаты»,— говорится в сообщении.

На обсуждение приглашают лидеров и участников туристических клубов и сообществ, экскурсоводов, представителей профильных ассоциаций, экологов, владельцев бизнеса, организаторов и гостей мероприятий на Мастрюковской поляне, а также потенциальных партнеров, заинтересованных проектом. Перед встречей всех желающих просят заполнить анкету на тему «Каким должен стать Природный парк "Мастрюки"?».

Ранее стало известно о том, что первым проектом природного парка «Мастрюки», который создается в рамках развития фестивальной поляны на Мастрюковских озерах, станет кемпинг «Зеленый кружок». Он откроется в дни проведения Грушинского фестиваля в 2023 году с 29 июня по 2 июля.

Георгий Портнов