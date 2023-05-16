В Самарской области природный парк «Мастрюки» откроется кемпингом «Зеленый кружок»

Кемпинг «Зеленый кружок» откроется в дни проведения Грушинского фестиваля в 2023 году с 29 июня по 2 июля. Он станет первым проектом природного парка «Мастрюки», который создается в рамках развития фестивальной поляны на Мастрюковских озерах. Об этом «Ъ-Волга» сообщили кураторы проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В рамках работы лагеря будет создана художественная резиденция с местными жителями, масштабный лэнд-арт объект, интерактивная площадка на территории кемпинга»,– говорится в сообщении.

«Зеленый кружок» завершится круглым столом с почетными гостями, деятелями культуры и туризма, архитекторами, эко-защитниками и бизнесменами. Ранее была разработана и утверждена концепция развития территории фестивальной поляны.

Архитекторы подготовили мастер-план единого пространства площадки и презентовали его на зимнем Грушинском фестивале. Фестивальная поляна будет оформлена в едином стиле с добавлением элементов плавных, линий и форм.

Как прошел Грушинский фестиваль в 2022 году – в фотогалерее «Ъ-Волга» «Остатки былой Груши».

Георгий Портнов