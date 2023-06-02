Суд в Татарстане сократил срок экс-следователю по делу о похищении сейфа с 14 млн рублей

Верховный суд в Татарстане сократил срок бывшему следователю Марату Шакирову, которого признали виновным в похищении сейфа с 14,6 млн рублей из здания экономического отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как сообщал "Ъ-Казань", сам инцидент произошел еще осенью 2021 года. Тогда осужденный с четырьмя подельниками, как полагают в СКР, проник в служебный кабинет замглавы одного из отделов СКР по Татарстану и похитили оттуда сейф с 14,68 млн руб. Другим участникам дела дали по три года колонии. Еще одного объявили в международный розыск

По словам адвоката осужденного Александра Кормильцева, приговор является незаконным и необоснованным, поскольку по преступлениям, по которым был осужден его клиент, истекли сроки уголовного преследования. Сам Марат Шакиров при этом полностью признал вину.

В итоге судебная коллегия сократила изначальный срок на полгода, и теперь осужденному придется отбывать шесть лет колонии общего режима.

"Ъ-Казань"