Экс-следователю в Казани дали 6,5 лет колонии за кражу 14 млн рублей из здания СКР

Вахитовский райсуд Казани дал экс-следователю-криминалисту Марату Шакирову 6,5 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в организации кражи сейфа с 14,6 млн руб. из сейфа управления СКР. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, сам инцидент произошел еще в октябре 2021 года. Тогда Марат Шакиров с четырьмя подельниками, как считает следствие, проникли в служебный кабинет замглавы одного из отделов СКР по Татарстану и похитили оттуда сейф с 14,68 млн руб.

Ранее были осуждены другие фигуранты дела. Они получили по три года колонии. Еще один участник Дживан Мхитарян был объявлен в международный розыск.

Господин Шакиров вину признал. Дело в отношении него выделили в отдельное производство, так как он заключил сделку со следствием.

"Ъ-Казань"