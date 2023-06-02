Центробанк намерен расширить перечень ценных бумаг для инвестиций банков с базовой лицензией

Банк России в ближайшее время планирует расширить перечень ценных бумаг, в которые могут инвестировать банки с базовой лицензией. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе встречи с представителями кредитных организаций. Центробанк также поддерживает предоставление таким банкам права открывать корсчета в иностранных кредитных организациях на постоянной основе.

Согласно пресс-релизу на сайте Банка России, регулятор также намерен:

рассмотреть возможность распространения на банки с базовой лицензией программы стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и адаптации экономики;

уточнить порядок резервирования условных обязательств кредитного характера для снижения нагрузки на капитал банков;

продолжить работу с Минфином по переходу на кредитный рейтинг в качестве основного критерия доступа банков к публичным средствам и по обеспечению конкурентного доступа к программам субсидированного кредитования.

По словам Эльвиры Набиуллиной, небольшие кредитные организации, особенно работающие в регионах, способствуют повышению доступности банковских услуг. «При этом не секрет, что у таких банков есть своя специфика. Мы учитываем это в регулировании, в том числе чтобы обеспечить адекватные возможности для роста и развития банков с базовой лицензией. Мы готовы и дальше развивать их регулирование с учетом меняющихся экономических обстоятельств»,— отметила она.

Кроме того, Банк России предложил кредитным организациям изучить варианты создания «специальных банковских объединений». По мнению регулятора, партнерство между банками может помочь развитию их бизнес-моделей, снижению затрат, увеличению масштабов бизнеса и клиентской базы.

В июле 2022 года вступил в силу закон, который позволяет банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках до 31 декабря 2023-го. В марте Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор рассматривает возможность снятия ограничения для банков с базовой лицензией на постоянной основе. По данным регулятора, счета в банках-нерезидентах удалось открыть 18 кредитным организациям с базовой лицензией.

Милена Костерева