В деловую программу ПМЭФ-2023 войдут более 140 мероприятий

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет в КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня, появилось расширенная деловая программа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В список вошло более 140 мероприятий, в которых примут участие свыше 1 тыс. спикеров и модераторов. Главной темой форума 2023 года, как рассказали в фонде «Росконгресс», стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в дни проведения ПМЭФ-2023 между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Сапсаны».

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