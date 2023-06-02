В деловую программу ПМЭФ-2023 войдут более 140 мероприятий

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет в КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня, появилось расширенная деловая программа.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В список вошло более 140 мероприятий, в которых примут участие свыше 1 тыс. спикеров и модераторов. Главной темой форума 2023 года, как рассказали в фонде «Росконгресс», стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в дни проведения ПМЭФ-2023 между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Сапсаны».