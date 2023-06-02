Специалист Минздрава объяснил рост заболеваемости сифилисом новым притоком мигрантов

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев представил динамику заболеваемости сифилисом в России за последние 20 лет. Минимальные показатели заболеваемости были зафиксированы в 2020 году во время пандемии COVID-19. Как объяснил РБК господин Потекаев, рост заболеваемости связан с возвращением в страну мигрантов после снятия коронавирусных ограничений.

По словам Николая Потекаева, количество выявленных случаев сифилиса в России составляло:

в 2000 году — 239,4 тыс.;

в 2005-м — 97,9 тыс.;

в 2010-м — 63,7 тыс.;

в 2017-м — 28,6 тыс.;

в 2018-м — 24,5 тыс.;

в 2019-м — 22 тыс.;

в 2020-м — 15,3 тыс.;

в 2021-м — 21,1 тыс.;

в 2022-м — 27,8 тыс.

Господин Потекаев объяснил резкое снижение выявленных случаев в 2020 году эпидемиологической ситуацией по COVID-19. В тот год, по его словам, население мало обращалось за медпомощью, а также снижалось число специализированных приемов и профилактических скринингов. Кроме того, после того как миграционные процессы были ограничены законодательством наблюдалось существенное снижение прибывающих в Россию иностранных граждан, на долю которых приходится значительная часть выявленных заболеваний сифилисом.

По словам главного внештатного специалиста по дерматовенерологии Минздрава, рост с 15,3 тыс. случаев заболевания сифилисом в 2020-м до 27,8 тыс. в 2022-м связан с нивелированием медико-экономических последствий коронавируса. «Вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — объяснил он.

При этом господин Потекаев утверждает, что по результатам реализации ряда медицинских и социальных программ отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом в России. Он подчеркнул, что в сравнении с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в 8,6 раза.

Ранее «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата сообщил, что в начале 2023 года на территории России вновь зафиксирован рост заболеваемости сифилисом. В январе текущего года сифилисом заболели минимум 2,6 тыс. граждан, что на 71% больше, чем за первый месяц 2022 года.

Милена Костерева