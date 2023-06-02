Volkswagen представил длиннобазный электроминивэн ID. Buzz

Компания Volkswagen расширила линейку модификаций электрического минивэна ID. Buzz — модель получила длиннобазную версию с тремя рядами сидений.

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Колесная база модели увеличена на 25 см, что позволило разместить третий ряд сидений и создать семиместный салон. Объем отсека для багажа в новой модификации вырос до 2,5 тыс литров.

Новая версия ID. Buzz получила аккумулятор 85 кВт•ч, нарастивший запас хода, а кроме того более мощный 286-сильный электромотор увеличил максимальную скорость до 160 км/ч.

В оснащение электроминивэна войдут проекционный дисплей, модернизированная информационно-развлекательная система нового поколения, функцию удаленной парковки с помощью смартфона, а также панорамный люкс с фотохромным стеклом.

Продажи длиннобазного Volkswagen ID. Buzz в США и Европе начнутся в 2024 году, а выпуск модели наладят на заводе в Германии. Позднее появится 340-сильная двухмоторная полноприводная версия GTX.

Максим Вершинин

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