В Ленобласти восстановили водоснабжение после аварии на насосной станции в Отрадном

В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области восстановлена подача холодной и горячей воды потребителям после отключения для ликвидации аварии на канализационной насосной станции. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«Причина нештатного выхода сточных вод из очистных сооружений установлена, проводятся необходимые ремонтные работы»,— цитирует сообщение надзорного ведомства «Интерфакс».

Отмечается, что ситуация с обращением со сточными водами остается на контроле прокуратуры.

В свою очередь в группе администрации Отрадного в соцсети без уточнения причины аварии со ссылкой на специалистов появилась информация, что жители города якобы не соблюдают правила пользования канализацией: «специалисты вытаскивают памперсы, средства личной гигиены и даже штаны».

Напомним, что 30 мая в городе Отрадное произошла крупная авария на КНС. В результате происшествия в Неву начали уходить стоки с отходами. Следственный отдел Кировска СК РФ по Ленобласти по данному факту инициировал проверку.

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