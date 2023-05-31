СК организовал проверку по факту сброса отходов в Неву

Следственный отдел Кировска СК РФ по Ленобласти инициировал проверку после публикаций СМИ о сбросе канализационно-очистных сооружений города Отрадное в Неву. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе следкома.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация об аварии на канализационно-очистных сооружениях города Отрадное Кировского района. В результате происшествия в Неву уходят стоки с отходами.

Следственно-оперативная группа выехала в Кировск совместно с экспертами, следователями и полицейскими. Роспотребнадзор организовал отбор пробы воды.

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