Суд продлил конкурсное производство в «Утиных фермах»

Арбитражный суд Челябинской области в очередной раз продлил срок конкурсного производства в ООО «Утиные фермы». Сообщение о принятом решении опубликовано в картотеке арбитражных дел 1 июня.

Срок конкурсного производства в агрокомплексе суд регулярно продлевает каждые полгода. Сейчас в рамках дела о банкротстве «Утиных ферм» рассматривается обособленный спор по по поводу продажи имущественного комплекса предприятия. ООО «Племенной конный завод „Дубровский“» (входит в агрохолдинг «Равис») и АО «Куриное царство» (Липецк, входит в группу «Черкизово», управляет активами в Челябинской области) оспаривают сделку, которую конкурсный управляющий заключил с индивидуальном предпринимателем Курбанжоном Джамолов. Он купил предприятие с дорогами по цене 312,5 млн руб., как первое воспользовавшееся преимущественным правом на приобретение имущества должника лицо.

Конкурсное производство в отношении «Утиных ферм» было открыток в феврале 2019 года. В реестр кредиторов включено боле 70 требований на общую сумму 1,23 млрд руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте