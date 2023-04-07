Две компании оспаривают сделку по продаже «Утиных ферм» в Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ООО «Утиные фермы» рассматривает два заявления об оспаривании сделки купли-продажи имущественного комплекса предприятия. Это ООО «Племенной Конный завод Дубровский» (входит в агрохолдинг «Равис») и АО «Куриное царство» (Липецк, входит в группу «Черкизово», управляет активами в Челябинской области). Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Обе компании считают, что у них имелось преимущественное право на приобретение производственного комплекса из-за того, что они владеют земельными участками, непосредственно прилегающими к земле должника. По данным Федресурса, договор купли-продажи был заключен 14 марта с индивидуальным предпринимателем Курбанжоном Джамоловым по цене 308,5 млн руб., как с лицом, первым воспользовавшимся преимущественным правом на приобретение имущества должника. Также бизнесмену, которые занимается выращиванием зерновых в Красноармейском районе, достались внешние автодороги за 4 млн руб. Суд принял обеспечительные меры и запретил конкурсному управляющему передавать комплекс бизнесмену.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале марта на Федресурсе была опубликована информация о том, что победителем шестых торгов по продаже агрокомплекса стало ООО «Ресурс плюс» из Уфы, предложившее лучшую цену – 308,5 млн при начальной 390,3 млн руб. Но договор купли-продажи заключили с лицом, имевшем преимущественное право.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении «Утиных ферм» конкурсное производство в феврале 2019 года. На сегодня в реестр кредиторов включено 73 требования на общую сумму 1,23 млрд руб. В 2022 году агрокомплекс, расположенный в Красноармейском районе, пытались продать пять раз, но на торги никто не заявлялся. В первом конкурсе цена составляла 726 млн руб.