Депутата-коммуниста горсовета Красноярска оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии

Железнодорожный райсуд Красноярска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении депутата горсовета от КПРФ Игоря Гринева. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе краевого суда, по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (о дискредитации Вооруженных сил РФ) Игорю Гриневу выписали штраф в размере 40 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным источников «Ъ-Сибирь», претензии правоохранителей касались аккаунта депутат в соцсети «ВКонтакте». Там были размещены посты о событиях, произошедших в ходе специальной военной операции на Украине. Сторона обвинения считает, что эти публикации направлены на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а информация, которая в них содержится, не соответствует данным, предоставляемым Минобороны.

В конце января, напомним , этот же райсуд оштрафовал депутата горсовета Красноярска Константина Сенченко на 30 тыс. руб. по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ. По информации суда, депутат публиковал дискредитирующую информацию в соцсетях.

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Илья Николаев