В Оренбурге осужден военный, заставивший солдат надевать противогазы за отказ убираться в столовой

Военнослужащий из Оренбурга признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Решение принял Оренбургский гарнизонный военный суд в присутствии личного состава в расположении воинской части на территории ЗАТО «Комаровский». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок три года с испытательным сроком один год шесть месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление»,— говорится в сообщении.

В суде установлено, что обвиняемый 23 января текущего года в состоянии алкогольного опьянения «попросил троих военнослужащих навести порядок в столовой караульного помещения». Когда его просьбу проигнорировали, подсудимый потребовал от солдат «выполнить норматив по радиационной, химической и биологической защите» и надеть противогазы.

В итоге он остался недовольным действиями военных и ударил каждого из них кулаком по телу. Подсудимый признал свою вину и попросил у потерпевших прощения в присутствии личного состава полка.

Ранее в столице соседней с Оренбуржьем Самарской области двое военнослужащих получили реальные сроки за уклонение от мобилизации. Один из них был приговорен к пяти, второй – к двум годам лишения свободы.

Георгий Портнов