Генпрокуратура проверит слова министра спорта Ростовской области после обрушения трибуны с людьми

Депутат Государственной думы России Нина Останина обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области Фото: Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Основанием для обращения госпожи Останиной в прокуратуру стали комментарии главы минспорта региона по поводу инцидента на Гребном канале в Ростове, когда из-за падения зрительской трибуны на стадионе пострадало 36 человек и погибла женщина. В частности, Самвел Аракелян сказал, что переносная трибуна не должна была быть закреплена, а турнир по футболу между школьниками проходил в соответствии с календарным планом.

«Полагаю, что такое заявление и ответственность к собственным должностным обязанностям недопустимы, тем более когда пострадавшими в трагедии являются дети»,— написала Нина Останина.

Инцидент на Гребном канале в Ростове произошел днем 30 мая. Тогда из-за штормового ветра во время матча между школьниками из Батайска и Ростова перевернулась переносная зрительская трибуна. Погибла женщина, пострадали более 30 человек, большая часть из них — дети. Сейчас пострадавшие дети и взрослые находятся в медучреждениях Ростовской области. Один из детей перевезен для лечения в Москву.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону