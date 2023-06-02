Количество вакансий с частичной занятостью в Свердловской области выросло за год на 39%

В Свердловской области за год количество вакансий с неполной занятостью увеличилось на 39%, сообщили в сервисе “Зарплаты.ру”. По его данным, доля таких предложений в мае достигла 12% от общего количества вакансий, год назад этот показатель составлял 8%.

Наиболее популярными вакансиями с частичной занятостью стали курьеры, врачи, упаковщики, официанты, продавцы-консультанты, водители, операторы колл-центров, менеджеры по продажам, уборщики, повара. За год средняя зарплата по вакансиям с неполной занятостью в регионе увеличилась на 20% — до 72 тыс. руб.

В мае сообщалось, что среднемесячная зарплата в Свердловской области в марте достигла 60,7 тыс. руб., что на 9,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом с начала 2023 года уровень средней зарплаты вырос почти на 2,7 тыс. руб. Значительнее всего за год выросли зарплаты в сфере госуправление и военная безопасность — +21,2% до 60,5 тыс. руб.

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