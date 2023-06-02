Экс-сотрудникам минстроя Оренбуржья предъявлены обвинения во взяточничестве

Бывшим начальнику и заместителю начальника управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, экс-главе управления профильного министерства инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и получение взятки должностным лицом в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Его бывший заместитель обвиняется в получении взятки должностным лицом в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, предполагаемому взяткодателю вменяется ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Ранее следствие установило, что с 6 марта 2021 по 6 декабря 2022 года экс-глава управления министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области «получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера» от руководителя ООО-перевозчика. Деньги передавались «за исключительные права для осуществления предпринимательской деятельности, а также общее покровительство по службе», уточняет областное СУ СК РФ.

Помимо прочего, с 26 февраля 2020 по 6 декабря 2022 года бывший начальник этого же управления издал в интересах главы указанной фирмы решение об искусственном увеличении протяженности маршрута. Это повлекло за собой неэффективные траты бюджетных средств Оренбургской области на сумму более шести млн руб. и дискредитацию органов государственной власти.

Также с 26 января 2021 по 6 декабря 2022 года экс-заместитель главы управления министерства получал взятки в виде иного имущества от того же руководителя коммерческой компании за исключительные права на предпринимательскую деятельность и общее покровительство по службе.

По информации областного правительства, в настоящее время обвиняемые уволены из профильного министерства.

Ранее следствие заподозрило бывшего заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева в получении еще пяти взяток в крупном и значительном размерах. Деньги чиновник получил от представителей компаний, которые занимались поставками товаров и работами для учреждений в сфере культуры.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику добавили взяток».

Георгий Портнов