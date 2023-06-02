У экс-владельца Уктусского молочного завода пытаются отсудить 90 млн рублей

Свердловский арбитражный суд начнет рассмотрение иска к экс-владельцу Уктусского молочного завода Олегу Бергеру. Истцом выступают нынешние владельцы комбината, они требуют взыскания убытков на сумму 90,988 млн руб. По их требованию, суд наложил арест на расчетный счет господина Бергера и запретил ему совершать регистрационные действия с недвижимостью.

Согласно определению суда, истец утверждает, что ответчик «предпринимает попытку отчуждения своего имущества, вследствие чего исполнение судебного акта будет затруднено либо станет невозможным в дальнейшем». Уточняется, что ранее ответчик предпринимал попытки по сокрытию информации относительно имущества предприятия.

Уктусский молочный завод был основан в 1995 году – как небольшой цех по производству йогурта. Он располагается в Сысертском районе. Сейчас это предприятие полного цикла, которое выпускает, йогурты, молоко, кефир, сметану и др. Завод использует около 600 га земель, имеет свой парк техники для посевных и уборочных работ. Занимается выращиванием грубых и сочных кормов для крупнорогатого скота (около 700 голов). Цех для переработки молока имеет мощность около 10 т в сутки.

В марте Уктусский молочный завод, который производит йогурт «Варечка» и другую продукцию, продали. Согласно данным портала «Федресурс», с 7 марта предприятие возглавляет Александр Медведев, также владеющий ООО «Объединение — Урал».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте