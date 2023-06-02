Meta анонсировала гарнитуру смешанной реальности Quest 3

Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) анонсировала новую гарнитуру смешанной реальности — модель Meta Quest 3, которая станет преемником Meta Quest 2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена Фото: Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена

Детальной информации о новинке разработчики пока не представили. Заявлено, что гарнитура получила новый чип Qualcomm Snapdragon, производительность которого вдвое выше, чем у предшественника, а обновленная конструкция гарнитуры позволила сделать ее на 40% легче. Новые дисплеи отличаются более высоким разрешением, позволившим улучшить детализацию изображения.

Гарнитура оснащена четырьмя камерами — двумя полноцветными и двумя стандартными — с дополнительным датчиком глубины. Кроме того, новинка получила улучшенные контроллеры Quest 3 TruTouch. Полностью характеристики новинки будут раскрыты на презентации Meta Quest 3, которая запланирована на 27 сентября. В продажу гарнитура поступит осенью 2023 года по цене от $500.

Максим Вершинин