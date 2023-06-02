Проездные на автобус появились в Можге

В Можге с 1 июня ввели электронные проездные билеты на автобус для школьников, студентов и жителей. Как рассказал во «ВКонтакте» глава города Эрик Уразов, проездные вводятся в рамках сервиса «СберТройка». Приобрести проездные можно в отделениях банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Напомним, билетная система оплаты проезда на общественном транспорте «СберТройка» начала действовать в Удмуртии в марте. Она также стала доступна на части маршрутов в Ижевске, Сарапуле и Завьялово. Картой можно будет воспользоваться и в других городах и регионах — на сегодняшний день система действует в Москве, Московской области и еще в более 25 регионов страны.