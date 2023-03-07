«Тройка» садится в автобус

Билетная система оплаты проезда на общественном транспорте «СберТройка» начала действовать в Удмуртии. Она стала доступна на части маршрутов в Ижевске, Сарапуле, Можге и Завьялово. Картой можно будет воспользоваться и в других городах и регионах — на сегодняшний день система действует в Москве, Московской области и еще 18 регионах страны. Представили власти региона положительно оценивают появление новой системы, а также говорят об унификации оплаты за проезд. В региональном отделении Общероссийского объединения пассажиров считают, что на пассажиропотоке это не скажется, привлекательной эта система станет, если появятся дополнительные бонусы от ее использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

На некоторых муниципальных, межмуниципальных и пригородных маршрутах Удмуртии запустили билетную систему «СберТройка», сообщает пресс-служба банка. Система охватит порядка 100 автобусных маршрутов: в Ижевске смогут воспользоваться картой на маршрутах 60 и 68, в Завьялово — на маршрутах 323, 336, 353, 357, 400, в Сарапуле и Можге — на всех маршрутах города.

Деньги на карте «Тройка» хранятся в течение пяти лет. Пользователи смогут применять ее для оплаты и в других городах и регионах, где действует система, например, в Москве или соседнем Пермском крае. Этнический дизайн для карты разрабатывала команда из Удмуртии. Пополнить баланс можно в банкоматах Сбера с функцией NFC или в приложениях «Московский транспорт» и «Метро Москвы». Через личный кабинет приложений также можно отследить поездки и баланс карты.

В настоящий момент оплатить проезд можно банковской или транспортной картой, через смартфон отдельными приложениями или наличными. Возможность оплачивать банковской картой или через смартфон на некоторых маршрутах ввели в Удмуртии еще в 2017 году. В 2020 году власти региона планировали внедрить возможность безналичной оплаты проезда на всех видах общественного транспорта. Однако на сегодняшний день на маршрутных такси все еще принимают оплату только наличными или переводом по номеру телефона. Также в 2020 году в Ижевске на одном из автобусных маршрутов появился первый терминал самообслуживания.

Появление новой билетной системы несет плюсы и для перевозчиков, говорят в Сбербанке. В частности, это позволит увеличить прозрачность платежей на маршрутах до 70%, власти региона получат возможность для аналитики пассажиропотоков.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что билетная система «СберТройка» позволяет сделать оплату проезда более удобной для пассажиров.

«Например, первое время перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты Можги, принимали оплату за проезд только наличными. Не для всех такой вид транзакций удобен, не всегда с собой есть мелочь на билет. Благодаря билетной системе “СберТройка” жители Можги и других населенных пунктов уже сегодня могут оплатить проезд на автобусе как любой банковской картой, так и картой “Тройка”. Главным для нас остается комфорт и удобство пассажиров»,— прокомментировал господин Горбачев.

Новая билетная система — возможность взаимовыгодной совместной работы органов власти и бизнеса, говорит управляющий республиканским отделением Сбербанка Арсений Колобов. Он добавляет, что ранее на городском транспорте использовали обычный банковский эквайринг, а с новой билетной системой будет реализовываться механизм транспортного процессинга. «Для Удмуртии это не первый проект, в прошлом году мы уже ввели сервис в работу одного из перевозчиков в Сарапуле, которое заменил онлайн-эквайринг, работавший нестабильно в местах без приема сотовой сети»,— рассказал господин Колобов.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Прозоров считает, что унификация оплаты проезда в общественном транспорте необходима.

«Я сторонник позиции, чтобы одной картой, например, “Тройка”, можно было пользоваться во всех городах нашей страны и на любом виде общественного транспорта. Это очень удобно. Когда я приезжаю в Москву, я пользуюсь “Тройкой”, в том числе и на пригородных маршрутах. И если эта карта у меня будет работать еще и в Ижевске, это будет здорово. Главное, хотелось бы, чтобы тариф, который будет установлен, был точно такой же, как и по другим платежным системам»,— прокомментировал господин Прозоров.

Для того чтобы новая система активно заработала в Удмуртии, необходимы какие-либо льготы и бонусы, говорит председатель регионального отделения Общероссийского объединения пассажиров Наиль Зиятдинов. «Я не считаю, что “СберТройка” сейчас остро востребованная вещь. На мой взгляд, это не более, чем новый продукт Сбера. Возможно, это каким-то образом увеличит общее количество потребителей услуг самого банка. Однако на пассажиропоток это никак не повлияет. Разницы по удобству, какой именно картой платить, тоже нет. Для того, чтобы эта карта вышла на рынок и сразу заняла свое место, необходимы “плюшки”, на которые клюнет потребитель, пока что я их не вижу»,— сказал господин Зиятдинов.

Татьяна Колегова

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