В России сформируют Ленинградский военный округ

До конца этого года в России сформируют два новых военных округа — Ленинградский и Московский. Об этом в статье для журнала Минобороны РФ «Военные комиссариаты России» сообщил заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Дейно, Коммерсантъ Фото: Елена Дейно, Коммерсантъ

Отметим, что Ленинградский военный округ существовал с 1918 года, однако в 2010 году в ходе реформы был расформирован и присоединен к Западному военному округу.

С 2023 года президент Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил РФ на 137 тыс. человек — до 2,04 млн (1,15 млн — военнослужащие).

Напомним, ранее Минобороны России обновило данные о командующих четырех военных округов — Центрального, Западного, Восточного и Южного. Командует войсками ЗВО с февраля этого года генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

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