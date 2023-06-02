В Екатеринбурге с 5 июня начнется второй этап опрессовок

Специалисты АО «ЕТК» в Екатеринбурге с 5 по 8 июня проведут второй этап опрессовок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Работы пройдут в течение трех ночей в интервалы времени с 23:00 до 6:00. На прочность будут проверены магистральные, распределительные и квартальные сети. Отключение воды не запланировано.

Во время опрессовок владельцев тепловых пунктов, тепловых сетей и зданий просят отключить системы теплопотребления и организовать за ними надзор. В случае обнаружения утечек во время испытаний необходимо звонить по телефонам: + 7 (343) 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.

Отопительный сезон в Свердловской области полностью завершился 17 мая. В рамках подготовки к новому сезону необходимо подготовить порядка 112 теплоисточников, 479 теплопунктов, более 350 насосных станций, 3,5 тыс. км тепловых сетей, более 7 тыс. км электросетей, порядка 1 тыс. км газовых сетей. Будут заменены порядка 70 км тепловых сетей и 40 км водопроводных и канализационных сетей.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте