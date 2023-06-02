Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации аттракционов в парке «Юность» в Апшеронске

Прокуратура выявила нарушение требований пожарной безопасности и технического регламента при эксплуатации аттракционов в парке «Юность» в Апшеронске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

На рабочих местах обслуживающего персонала проверяющие не нашли таблички с требованиями к сотрудникам и основными правилами по обслуживанию аттракционов. Сотрудники прокуратуры также выявили нарушения требований пожарной безопасности, среди которых отсутствие источника противопожарного водоснабжения для тушения возгораний.

По итогу проверки руководителю парка внесено представление. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры района.

Прокуратура Кубани начала проверку всех аттракционов в регионе в середине мая, после ЧП в Оренбурге. В центре Сочи также выявили нарушения.

Татьяна Ручкина

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