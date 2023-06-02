В Краснодаре на Николаевском бульваре начали укладывать тротуарную плитку

В Краснодаре на Николаевском бульваре, расположенном вдоль улицы Автолюбителей, подрядчик начал устанавливать бордюры и укладывать тротуарную плитку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На основной аллее Николаевского бульвара заливают бетон, часть пешеходных дорожек еще отсыпают инертным материалом. Идут земляные работы для установки системы автополива. Параллельно там монтируют арматуру для навесов из вьющихся растений. Работы по благоустройству первой очереди Николаевского бульвара проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

За время благоустройства в Николаевском бульваре планируют установить лавочки, урны и туалетные модули, частично переустроить инженерные сети, обустроить амфитеатр и площадку для выгула собак. Также там планируется высадить кустарники и деревья и оборудовать уличное освещение и автополив.

Благоустройство Николаевского бульвара началось в 2022 году. Тогда местные жители выступили против, поскольку во время работ было вырублено около 200 здоровых деревьев. Тогда в мэрии сообщили, что комиссия проверит действия подрядчика ООО «Векстрой-Юг». В итоге контракт расторгли, его сумма составляла 260 млн руб.

Муниципальный контракт с новым подрядчиком на благоустройство Николаевского бульвара мэрия заключила 22 февраля 2023 года. К работам приступили в начале марта. Позже власти Краснодара уточнили, что на бульваре вырубаются деревья с признаками аварийности и те, которые находятся в зоне размещения сооружений и объектов, запланированных в рамках благоустройства.

Татьяна Ручкина

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