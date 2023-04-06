Мэрия Краснодара объяснила вырубку деревьев в Николаевском бульваре

Мэрия Краснодара объяснила вырубку деревьев при благоустройстве Николаевского бульвара. В городской администрации поясняют, что вырубаются деревья с признаками аварийности и деревья, которые находятся в зоне размещения сооружений и объектов, запланированных в рамках благоустройства. Об этом сообщает Telegram-канал МЦУ Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что во время благоустройства Николаевского бульвара вырубаются деревья.

Напомним, в 2022 году началось благоустройство Николаевского бульвара. Местные жители выступили против, так как во время работ было вырублено около 200 здоровых деревьев. Тогда же мэрия Краснодара разорвала контракт с подрядчиком ООО «Векстрой-Юг». Изначально на него выделяли 260 млн руб. Эти средства вернулись в краевой бюджет.

В начале 2023 года Администрация города Краснодара заявила, что для благоустройства заключен контракт с новым подрядчиком. Им является ООО «Веста».

Олег Исаев

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