В Красноярском крае за неделю на 30% увеличилось число пострадавших от укусов клещей

В Красноярском крае за неделю количество пострадавших от укусов клещей выросло более чем на 30%, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. Всего зарегистрировано за последние семь дней 1783 обращения к медикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Четверым жителям Красноярска и Емельяновского района установлен диагноз боррелиоз, клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) за семь дней заболели шесть человек»,– сообщил глава управления Дмитрий Горяев. По его словам, впервые за последние семь лет случай заболевания КВЭ зарегистрирован среди жителей Туруханского района – пострадал пятилетний ребенок. «Санавиацией девочку доставили в Красноярск, сейчас она проходит лечение в условиях инфекционного стационара»,– сказал он.

На прошлой неделе о резком росте числа пострадавших от укусов клещей сообщил минздрав Новосибирской области – рост составил 40% к аналогичному периоду прошлого года. Всего за неделю поступило более 1,6 тыс. обращений жителей. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 35 человек.

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Оксана Павлова