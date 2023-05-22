На 40% выросло в Новосибирской области число укусов клещей

В Новосибирской области резко увеличилось количество укусов клещей. По данным главы регионального минздрава Константина Хальзова, рост составил 40% к аналогичному периоду прошлого года. Всего за неделю поступило более 1,6 тыс. обращений жителей, с начала эпидсезона – более 2,2 тыс. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 35 человек. По словам министра, динамика связана с теплой погодой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее о росте числа укусов клещей сообщил глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев. «Активность клещей в регионе продолжает нарастать — почти 1 тыс.присасываний за последнюю неделю, а с начала сезона это уже почти 1,9 тыс. пострадавших жителей края»,– сообщал он в конце прошлой недели. По данным главы управления, установлено 14 предварительных диагнозов заболевания клещевым вирусным энцефалитом, ранее сообщалось о двух случаях.

Он также отметил, что численность клещей на острове Татышев в Красноярске достигла порога эпидемической опасности впервые за несколько последних лет.

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Оксана Павлова