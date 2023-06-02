Хозяйка стаффорда, напавшего на ребенка в Нижнем Тагиле, сообщила об усыплении пса

Хозяйка стаффарда, напавшая на 10-летнего ребенка на пляже в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сказала, что усыпила пса. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в сети «Вконтакте».

Женщина написала матери пострадавшего мальчика письмо, в котором извинилась за произошедшее и высказала мнение, что инцидент спровоцировал сам ребенок. «Я уже никому ничего не докажу и не собираюсь этого делать, и для меня принять такое решение [об усыплении, — Ъ-Урал] было не просто. Вам станет, может быть, легче, а мне жить с этим»,— цитирует паблик женщину.

Инцидент произошел 30 мая в поселке Лая. На пляже ребенок гулял вместе с одноклассниками после школы. Следственный комитет Пригородного района Нижнего Тагила из-за нападения собаки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

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