Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения бойцовской собаки на ребенка в Нижнем Тагиле

Следственный комитет Пригородного района Нижнего Тагила (Свердловская область) возбудил уголовное дело из-за нападения бойцовской собаки на ребенка на пляже. Об этом сообщили в регионального СУ СК.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Дело находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Напомним, инцидент произошел 30 мая в поселке Лая. Ребенок вместе с одноклассниками после школы пошел гулять на песчаный пляж, где на него напала бойцовская собака.

Полина Хабарова

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