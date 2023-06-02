Новые экопункты открылись в 8 районах Петербурга

В восьми районах Санкт-Петербурга начали работу 8 новых экопунктов. Специальные точки с расширенным перечнем принимаемых опасных отходов появились в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Центральном районах города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Экопункты представляют собой 20-футовые морские контейнеры или прицеп-фургоны. Режим их работы — ежедневно с 10:00 до 20:00 без перерывов, в том числе в праздничные и выходные дни.

В экопункты петербуржцы могут бесплатно сдать использованные ртутные лампы, термометры, батарейки и аккумуляторы, лекарства с истекшим сроком годности, ненужную бытовую технику, автомобильные покрышки и так далее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экопункты должны появиться во всех районах Петербурга. До недавнего времени в городе работало 10 таких точек.

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