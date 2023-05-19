Пункты приема опасных отходов появятся во всех районах Петербурга в июне

С июня 2023 года каждый район Санкт-Петербурга будет обеспечен пунктами приема опасных отходов, сообщила пресс-служба городской администрации. В первый день лета в городе откроется еще восемь экопунктов.

«Петербург развивает систему сбора опасных отходов от населения. Такие отходы не должны попадать на контейнерную площадку с остальным мусором. Их необходимо грамотно утилизировать. Теперь экопункты будут в каждом районе»,— прокомментировал губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день в городе работает 10 экопунктов, 505 экотерминалов в местах повышенной проходимости и два экомобиля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге могут подорожать услуги по обращению с отходами.

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