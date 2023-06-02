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Коммерсантъ FM
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Посол РФ: мощности по производству западной техники на Украине станут целями российских военных

Производственные объекты британской BAE Systems в случае их размещения на Украине станут целями для ударов ВС РФ, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Он утверждает, что говорить о запуске объектов компании на территории Украины пока преждевременно.

«Такие мощности по производству западной техники, даже если это когда-то и состоится, станут нашими законными целями для ударов, еще, видимо, на ранних стадиях»,— сказал господин Келин в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

Financial Times (FT) в феврале сообщала, что BAE Systems несколько месяцев ведет переговоры с британским Минобороны об увеличении производства ряда боеприпасов. Компания до этого увеличила количество смен и работников на своих заводах для выполнения нового контракта с ВС Великобритании, а также для покрытия дополнительных объемов поставок для Украины. В итоге три основных завода компании работают в две-три смены 24 часа в сутки пять дней в неделю. По данным FT, конфликт на Украине создал кризис поставок боеприпасов в Европе.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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