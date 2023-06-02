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Коммерсантъ FM
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В центре Москвы перекрыты несколько улиц из-за полумарафона

В центре Москвы перекрыли несколько улиц и набережных в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.PФ». Ограничения действуют с сегодняшнего дня, 2 июня, до понедельника, 5 июня, сообщает департамент транспорта.

Движение закрыто:

  • с 00:01 2 июня до 6:00 5 июня — на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;
  • с 20:00 3 июня до 6:00 5 июня — на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки;
  • 4 июня с 7:00 — на Малом Москворецком мосту, улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная, Мытная, в Новокрымском проезде, на Кремлевской, Москворецкой набережных, а также на съездах с улицы Остоженка и с Пречистенской набережной;
  • с 7:00 до 12:15 — на участке Садового кольца от улицы Валовая до Новинского бульвара;
  • с 8:00 — на Смоленской, Краснопресненской, Фрунзенской набережных;
  • с 8:30 — на Ростовской, Саввинской набережных, а также в Крымском проезде;
  • с 7:00 до 10:15 — временно организован поворот с дублера Садового кольца (внутренняя сторона) на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, стр. 1 по Валовой улицы;
  • с 7:00 до 10:15 — организовано двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, в 1-м Казачьем и в Большом Толмачевском переулках.

В местах всех ограничений 4 июня с 00:01 и до окончания мероприятия будет недоступна парковка.

Лаура Кеффер

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