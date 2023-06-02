Нетаньяху пообещал сделать все, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал сделать все необходимое, чтобы Иран не получил ядерного оружия. Об этом господин Нетаньяху сказал в видеообращении, опубликованном в Twitter.

«У меня есть четкое послание Ирану и международному сообществу. Израиль сделает все необходимое с тем, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия»,— подчеркнул израильский премьер (цитата по ТАСС). Какие конкретно меры могут быть приняты, он не уточнил.

На прошлой неделе Иран презентовал новую ракету, дав понять, что она может быть нацелена на Израиль. Дальность полета ракеты составляет 2 тыс. км, к ее особенностям относят невосприимчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и систем ПВО. В Израиле в ответ предупредили, что в зоне досягаемости его вооружения может оказаться любой иранский военный объект.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран и Израиль пригрозили друг другу».