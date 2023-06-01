Второй круг Roland Garros

Мужчины. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)—Алекс Де Минор (Австралия, 18) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3. Каспер Рууд (Норвегия, 4)—Джулио Дзеппеьри (Италия) 6:3, 6:2, 4:6, 7:5. Борна Чорич (Хорватия, 15)—Педро Качин (Аргентина) 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 6:4. Григор Димитров (Болгария, 28)—Эмиль Руусувуори (Финляндия) 7:6 (7:4), 6:3, 6:4. Тиагу Зейбот Вилд (Бразилия)—Гвидо Пелья (Аргентина) 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Фрэнсис Тиафо (США, 12)—Аслан Карацев (Россия) 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. Даниэль Альтмайер (Германия)—Янник Синнер (Италия, 8) 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. Николас Ярри (Чили)—Томми Пол (США, 16) 3:6, 6:1, 6:4, 7:5.
Женщины. Елена Рыбакина (Казахстан, 4)—Линда Носкова (Чехия) 6:3, 6:3. Кайла Дей (США)—Мэдисон Кис (США, 20) 6:2, 4:6, 6:4. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14)—Диана Шнайдер (Россия) 6:2, 5:7, 6:4. Мирра Андреева (Россия)—Диан Парри (Франция) 6:1, 6:2. Екатерина Александрова (Россия, 23)—Анна-Лена Фридзам (Германия) 6:2, 6:0. Бернарда Перра (США)—Донна Векич (Хорватия, 22) 3:6, 6:4, 6:3. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Клэр Лю (США) 6:4, 6:0. Унс Джабир (Тунис)—Осеан Доден (Франция) 6:2, 6:3. Коко Гауфф (США, 6)—Джулия Грабхер (Австрия) 6:2, 6:3.