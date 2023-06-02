Финомбудсмен удачно вложился

В 2022 году финансовые организации исполнили свыше 78% решений, которые утвердила служба финомбудсмена в отношении их клиентов, направив в ее фонд около 1,8 млрд руб. целевых взносов. По сравнению с 2021 годом сумма сократилась на 3,6%, но прибыль службы выросла на 37% — в первую очередь за счет размещения средств на банковских вкладах. Деньги пошли на «пополнение целевых средств для финансирования уставной деятельности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года чистая прибыль службы финансового омбудсмена выросла на 37%, до 193,5 млн руб. при одновременном снижении количества клиентских жалоб. Это следует из раскрытых 1 июня итогов деятельности службы. В частности, за прошлый год она получила почти 153,2 тыс. обращений, на 15% меньше, чем годом ранее, из которых около 105 тыс. жалоб было принято к рассмотрению. Для сравнения: в ЦБ за прошлый год поступило свыше 368 тыс. жалоб, на 18,4% больше результата 2021 года.

АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО СОДФУ) рассматривает обращения клиентов финансовых организаций (страховых компаний, МФО, банков, НПФ, ломбардов и др.), касающиеся претензий по оказанным им финансовым услугам. До подачи обращения необходимо подать жалобу в саму финансовую организацию. Финомбудсмен рассматривает лишь те жалобы, по которым размер требований не превышает 500 тыс. руб. (исключение — договоры ОСАГО). Решения службы подлежат исполнению финансовой организацией.

Эксперты отмечают, что у ЦБ и финомбудсмена «несколько отличается функционал» при рассмотрении обращений граждан. По словам гендиректора агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, служба финомбудсмена — это третья сторона спора клиента и финансовой структуры, она разрешает споры в досудебном порядке. ЦБ принимает административные меры в отношении финорганизаций — выдает предписания, рекомендации, накладывает штрафы.

Служба функционирует преимущественно за счет целевых взносов финорганизаций (около 4,9 тыс. юрлиц), которые за прошлый год составили 1,8 млрд руб. (сокращение на 3,6%). Размер взноса участника рассчитывается путем умножения количества обращений, принятых к рассмотрению, на ставку (ее размер может зависеть, в частности, от вида организации и исхода обращений). Кроме того, за рассмотрение обращений третьих лиц в прошлом году службе выплачено 38 млн руб. (снижение на 23,6%).

Рост чистой прибыли обеспечили размещенные на депозитах средства (2,6 млрд руб.). Доход от процентов по вкладам составил 203 млн руб., что в 1,6 раза больше показателя предшествующего года. Средства размещались в крупнейших банках под 7,4–10,15% годовых. Как поясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, организация «доходно размещает свой целевой капитал и за счет этого вкупе с целевыми взносами покрывает расходы на обеспечение деятельности». К увеличению процентных поступлений, по его словам, «привел прошлогодний рост депозитных ставок вслед за ключевой ставкой», тогда как сам депозитный портфель «вырос не сильно».

Тратятся средства в основном на персонал, в частности, расходы на содержание аппарата управления выросли по итогам года на 1,8%, до 1,64 млрд руб. «При среднесписочной численности сотрудников около 560 человек средние расходы на оплату труда штатной единицы получаются свыше 200 тыс. руб. в месяц гросс со всеми отчислениями»,— отмечает господин Беликов. Также служба увеличила расходы на целевые мероприятия на 18%, до 114 млн руб. Почти 260 млн руб. составили траты на проведение экспертизы при рассмотрении обращений. Как пояснили в службе, в 2022 году выросли расходы на обслуживание и содержание помещений, вызванные ростом тарифов и стоимости эксплуатационно-коммунальных расходов, а также расходы, связанные с оплатой труда в связи с проведенной индексацией.

В службе заявили, что чистая прибыль за прошлый год направлена на пополнение целевых средств для финансирования уставной деятельности с учетом планового дефицита финансирования сметы доходов и расходов на 2023 год. Как отмечает господин Беликов, все расходы у организации — целевые, покрываются из фонда целевого капитала: «Поэтому можно наблюдать такую ситуацию, что растет прибыль, одновременно растут расходы, уменьшаются целевые взносы и в итоге уменьшается целевой капитал. В 2022 году так и произошло».

Ольга Шерункова