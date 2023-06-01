«Город у реки» притормозил на парковках

Как стало известно «Ъ-Юг», Стройнадзор вновь потребовал запретить структурам Московской строительной компании (МСК) принимать деньги от новых дольщиков для достройки двух многоэтажек в ЖК «Город у реки». Надзорный орган заявил, что компания нарушает обязательства перед покупателями квартир по срокам сдачи домов в эксплуатацию. Связанный с этим запрет на прием денег для МСК уже вводился сроком на месяц (действовал в течение мая). Однако в Стройнадзоре считают, что ситуация с темпами стройки не улучшается и настаивают на введении ограничения на год.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ceргей Иванов Фото: Ceргей Иванов

На прошлой неделе Региональная служба государственного строительного надзора заявила в Арбитражный суд Ростовской области иск с требованием к ООО «Специализированный застройщик “МСК-Капитал”» о приостановлении на 12 месяцев деятельности по привлечению денежных средств граждан для долевого участия в строительстве двух многоквартирных домов, входящих в ЖК «Город у реки» в Ростове.

Как сообщается на сайте суда, иск относится к литерам ЖК №№ 7 и 8. В обоснование запрета на продолжение приема денег от новых дольщиков служба указывает, что «МСК-Капитал» уже неоднократно переносил сроки сдачи этих объектов в эксплуатацию.

В иске Стройнадзор ссылается на одну из статей ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», которая предусматривает ограничение деятельности застройщика, если он не передает объект дольщикам в течение трех месяцев после оговоренного срока передачи.

При этом надзорное ведомство указывает на то, что ранее «МСК-Капитал» уже ограничивали в приеме денег дольщиков сроком на один месяц. Однако ситуация со сдачей литеров 7 и 8 «Города у реки» в эксплуатацию по-прежнему остается неопределенной, считают в ведомстве.

Как писал «Ъ-Юг», в феврале арбитражный суд по требованию Стройнадзора запретил застройщику прием денег. Запрет действовал с 27 апреля по 27 мая.

Как сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе МСК, новая претензия надзорного ведомства к компании «относится к продаже парковочных мест в возводимых компанией домах».

«Требование Стройнадзора, если оно будет удовлетворено судом на этот раз, будет означать лишь временное ограничение по принятию средств от новых дольщиков. На строительство это не влияет, оно продолжается в рамках графика производственных работ и будет продолжено в любом случае»,— заверили в компании.

ЖК «Город у реки» расположен по адресу: ул. 23-я Линия, 54 (берег Дона в районе Нахичевани). В каждом из двух проблемных домов будет по 573 квартиры, большая часть которых уже распродана. Изначально «МСК-Капитал» обязался передать квартиры покупателям в январе 2022 года.

Дольщик Наталья Паскаль, вложившаяся в 2020 году в квартиру в литере №7, сообщила «Ъ-Юг», что последнее обещание застройщика предполагает сдачу объекта в эксплуатацию во втором квартале этого года, а «выдачу ключей» — в декабре.

«То, что дома не будут сданы в обозначенный срок, это уже очевидно. В литере №8 три этажа еще не застеклены, что там происходит внутри — неизвестно. В литере №7 еще крыша не доделана и шесть этажей не застеклены. Что касается благоустройства прилегающей территории, то об этом вообще даже речи не идет»,— говорит дольщик.

Как сообщалось, на прошлой неделе управление Следственного комитета РФ по Ростовской области начало проверку деятельности МСК по ряду объектов строительства. Проверка вызвана жалобами участников долевого строительства жилых комплексов «Сердце Ростова 2», «Город у реки» и «Рубин». Ростовчане выражали недовольство переносом сроков реализации проектов, нарушениями при строительстве и отсутствием необходимой социальной инфраструктуры на территории жилых комплексов.

Вадим Водолазов