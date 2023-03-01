В «Городе у реки» закрыли кассу

Как стало известно «Ъ-Юг», Московской строительной компании (МСК) на месяц запретили принимать деньги от новых дольщиков для достройки двух многоэтажек в ЖК «Город у реки». Такое решение принял ростовский арбитражный суд по требованию Стройнадзора из-за того, что компания не смогла в срок передать квартиры покупателям. В МСК собираются обжаловать запрет в суде вышестоящей инстанции, но обещают «в любом случае» завершить стройку, которая затянулась уже более чем на год.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ceргей Иванов Фото: Ceргей Иванов

Арбитражный суд Ростовской области приостановил на один месяц деятельность ООО «Специализированный застройщик “МСК-Капитал”» по привлечению денежных средств граждан для долевого участия в строительстве двух многоквартирных домов, входящих в ЖК «Город у реки» в Ростове. Таким образом, суд частично удовлетворил требование Региональной службы государственного строительного надзора, которая настаивала на запрете застройщику продолжать принимать деньги дольщиков на один год.

Требование Стройнадзора относится к литерам ЖК №№ 7 и 8. В обоснование запрета на продолжение приема денег от новых дольщиков служба пояснила суду, что «МСК-Капитал» уже неоднократно переносил сроки сдачи этих объектов в эксплуатацию.

В частности, застройщик обязался передать квартиры покупателям в январе 2022 года, однако не сделал этого до сих пор. В конце прошлого года компания пообещала дольщикам исполнить свои обязательства к декабрю этого года.

Стройнадзор указал на одну из статей ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», которая предусматривает ограничение деятельности застройщика, если он не передает объект дольщикам в течение трех месяцев после оговоренного срока передачи.

ЖК «Город у реки» расположен по адресу: ул. 23-я Линия, 54 (берег Дона в районе Нахичевани). В каждом из двух проблемных домов будет по 573 квартиры, большая часть из них уже распродана. По данным Стройнадзора, на момент обращения в суд (октябрь 2022 года) готовность литер №№ 7 и 8 «Города у реки» составляла 60% и 65% соответственно.

«МСК-Капитал» выступил против удовлетворения требования Стройнадзора. Компания заявила суду, что запрет на финансирование стройки за счет средств новых дольщиков повлечет «еще более» отрицательные последствия для реализации проекта. Тем не менее суд признал аргументы надзорного ведомства и на месяц ограничил «МСК-Капитал» в приеме денег. Решение было мотивировано необходимостью исключить увеличение числа дольщиков, перед которыми застройщик не исполнит обязательства по передаче квартир.

При этом суд отметил, что «не лишает застройщика возможности завершать строительство объектов недвижимости, в частности, за счет собственных либо привлеченных иных образом средств, поскольку строительные работы не приостанавливаются».

Решение ростовского арбитражного суда пока не вступило в законную силу. Как заявили «Ъ-Юг» в МСК, оно будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.

В компании заявили, что строительство «будет продолжено в любом случае». «Если будет нужно, то только за счет собственных средств компании», — отметили в МСК.

«МСК-Капитал» входит в структуру Московской строительной компании. ООО «Московская строительная компания» зарегистрировано в Москве в 2012 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО на 100% принадлежит фирме H. K. Chengrun Technology Limited из Гонконга. По информации с сайта МСК, она занимается строительством жилья в Ростовской области и Краснодарском крае.

Вадим Водолазов