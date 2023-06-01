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Коммерсантъ FM
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В Белгороде разместили 1,6 тыс. человек из подвергающегося обстрелам Шебекинского округа

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что в двух пунктах временного размещения в областном центре находятся более 1,6 тыс. жителей Шебекинского городского округа.

По словам главы города, сейчас начинают заполнять третий пункт. В нем смогут разместиться более 1 тыс. человек. «Шебекинцы обеспечены всем необходимым. Мы организовали питание и медицинское обслуживание. Работают волонтеры и психологи»,— сказал господин Демидов.

Жители покидают расположенный у границы Шебекинский городской округ из-за регулярных обстрелов. За прошедшие сутки в округе из-за падения снарядов ранены 12 человек, повреждения получили 4 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, 3 административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, 5 легковых автомобилей и автобус.

На фоне массового отъезда жителей президент Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова.

Сергей Толмачев, Воронеж

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