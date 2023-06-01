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Постпред Ульянов: у РФ нет возражений против принципов Гросси по ЗАЭС

Россия согласна со сформулированными МАГАТЭ принципами по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, предположения о том, что Москва выступает против,— это «полная глупость и искажение нашей позиции».

Фото: МИД РФ

Фото: МИД РФ

«Наш представитель совершенно четко заявил, что Россия руководствуется этими принципами или пунктами в соответствии с национальными решениями в своем национальном качестве ровно с того момента, когда она взяла Запорожскую станцию под свой контроль. По-моему, из этого очевидно, что никаких проблем с этими пунктами, сформулированными Гросси, у нас нет, ни малейших возражений они у нас не вызывают»,— сказал господин Ульянов в эфире «России 24».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН в конце мая представил план по обеспечению защиты Запорожской атомной электростанции. Он состоит из пяти принципов, соблюдение которых должно, по его словам, помочь предотвратить ядерную аварию «с катастрофическими последствиями для Украины и России».

Подробнее о плане — в материале «Ъ» «Дело принципов».

Леонид Уварчев

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