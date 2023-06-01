Пушилин: в ДНР не набрался класс по изучению украинского языка

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в регионе не набрали факультативный класс по украинскому языку. По его словам, «люди сами быстро определяются» в вопросе отношения к украинскому языку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«У нас есть возможность в школах в качестве факультатива выбрать не только украинский, но и любой другой язык. Такая возможность, опция есть, если набирается класс, то этот один язык вводят. Так скажу: не набрался ни один класс такой на территории Донецкой республики»,— сказал господин Пушилин на форуме «Какая Украина нам нужна?».

МИД России обещал, что в новых регионах изучение иностранных языков, в том числе украинского, не запретят. Обучение в присоединенных регионах проходит на русском языке. Минпросвещения РФ подготовило учебные пособия для младших и средних классов по изучению украинского языка. Они могут быть использованы для факультативных занятий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».