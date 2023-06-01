Путин посетил детский реабилитационный центр в Подольске

Президент России Владимир Путин прибыл в детский реабилитационный центр в Подольске по случаю Международного дня защиты детей, передает ТАСС. Его встретили министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава медучреждения.

Федеральный детский реабилитационный центр начал работу в январе этого года. Здание состоит из 5 блоков, внутри около 1300 помещений. Центр рассчитан на 200 мест.

Владимир Путин сегодня по видеосвязи провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». В беседе участвовали семьи из Архангельской, Кировской, Магаданской, Новосибирской, Смоленской и Челябинской областей, Адыгеи и Карачаево-Черкесии.