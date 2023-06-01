«Росводоканал Краснодар» провел заседание Общественного совета

В Краснодаре состоялось первое в этом году заседание Общественного совета. В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Краснодарского края, городской администрации и «Росводоканал Краснодар».

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Участников встречи проинформировали о выполнении краснодарским водоканалом производственной и инвестиционной программ, о планах работы на 2023 год, о статусе реализации проекта трансформации договора аренды между администрацией МО г. Краснодар и Водоканалом в концессионное соглашение. Также на заседании обсуждались вопросы проблематики безхозяйных сетей, приема жидких бытовых отходов и другие.

«Традиционно мы обсудили с членами Общественного совета те мероприятия, которые необходимо провести для того, чтобы жители города не чувствовали никаких неудобств, связанных с предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения. Мы приближаемся к трансформации договора аренды в концессионное соглашение, которое обеспечит долгосрочное взаимодействие с городской администрацией, и для этого выполнен уже ряд мероприятий. В рамках этих взаимоотношений будут отработаны все механизмы, которые позволят предприятию жизнеобеспечения эффективно работать»,— рассказал генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко.

Напомним, что проведение общественных советов — инициатива «Росводоканала», направленная на построение открытого диалога государства, общества и бизнеса для более эффективного взаимодействия с целью повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения на территории Краснодара.

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