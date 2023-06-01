Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С 1 сентября обязательная маркировка распространится на антисептики и кресла-коляски

Система обязательной маркировки товаров с 1 сентября 2023 года распространится на биологически активные добавки (БАД), некоторые медицинские изделия, антисептики, кресла-коляски, безалкогольные напитки. Распоряжения правительства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 сентября производители указанных товаров должны начать регистрацию в соответствующей системе. За маркировку товаров отвечает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки «Честный знак»).

Маркировка некоторых товаров из перечня уже проводилась в экспериментальном формате. Включить в список БАД предлагал Роспотребнадзор, пояснив, что доля незаконного оборота этих товаров в России составляет около 50%.

Согласно решению правительства, с 1 октября 2023 года маркировки будут наноситься на ортопедические изделия и рециркуляторы, с 1 марта 2024 года — на прочие изделия. Минздрав объяснял, что маркировка позволит освободить рынок от фальсифицированной продукции.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...