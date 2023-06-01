С 1 сентября обязательная маркировка распространится на антисептики и кресла-коляски

Система обязательной маркировки товаров с 1 сентября 2023 года распространится на биологически активные добавки (БАД), некоторые медицинские изделия, антисептики, кресла-коляски, безалкогольные напитки. Распоряжения правительства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 сентября производители указанных товаров должны начать регистрацию в соответствующей системе. За маркировку товаров отвечает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки «Честный знак»).

Маркировка некоторых товаров из перечня уже проводилась в экспериментальном формате. Включить в список БАД предлагал Роспотребнадзор, пояснив, что доля незаконного оборота этих товаров в России составляет около 50%.

Согласно решению правительства, с 1 октября 2023 года маркировки будут наноситься на ортопедические изделия и рециркуляторы, с 1 марта 2024 года — на прочие изделия. Минздрав объяснял, что маркировка позволит освободить рынок от фальсифицированной продукции.