МегаФон стал партнером финансовой платформы Банки.ру

МегаФон и финансовая платформа Банки.ру (АО «Цифровые технологии») запускают партнерство. Первый совместный проект позволит предоставить клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка — участника платформы, независимо от наличия его отделения поблизости.

Пользователи платформы из любого уголка страны смогут оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка, предоставив документы в ближайшем салоне МегаФона. В пилотном проекте, который стартовал в мае, будет участвовать десять салонов, затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть МегаФона.

«Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы»,— отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в СМС-сообщении.

Сейчас на Банки.ру можно оформить без визита в банк потребительский кредит и вклады. Достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к этим продуктам.

«Проект с МегаФоном дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить Банки.ру документы почти в любом регионе России»,— отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы Банки.ру Кристина Хачикян.

Партнерство также позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам МегаФона. Выгодные предложения от партнеров платформы Банки.ру, подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями абонента, можно будет получить в личном кабинете МегаФона.

ООО «ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "БАНКИ. РУ"»

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