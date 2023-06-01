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Коммерсантъ FM
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Lucid Motors планирует привлечь около $3 млрд

Американский производитель люксовых электромобилей Lucid Motors объявил о намерении привлечь около $3 млрд через дополнительный выпуск обыкновенных акций компании.

Lucid уже договорилась с саудовским государственным инвестфондом Public Investment Fund (PIF) о получении от него $1,8 млрд из вышеуказанной суммы в обмен на 265,7 млн обыкновенных акций. PIF является основным акционером Lucid, владея примерно 60% акционерного капитала американской компании.

Остальную часть суммы производитель намерен получить через публичное размещение акций. В результате доля PIF должна остаться на уровне 60,5%, отмечается в сообщении компании.

После объявления о дополнительном выпуске акций Lucid их стоимость резко упала. Сейчас они котируются почти на 14% ниже уровня закрытия торгов среды.

Кирилл Сарханянц

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